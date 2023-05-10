Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü

Mersin'de görev yaptığı sitede oturan Suriyeli ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırıp 400 bin Euro fidye isteyen ve parayı alamayınca da çocuğu boğarak öldürdüğü tespit edilen görevli Hasan C. yakalandı.



Olay, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked'in çocuğu Khaled Hayanked, dün öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu.

Bir süre sonra aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuğun ellerinde olduğunu, 400 bin Euro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldürecekleri tehdidinde bulundu. Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi.

