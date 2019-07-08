İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde Pakistanlı Mehmet Hicaz Ahmad ve Mehmet Bilal Ahmad isimli iki kardeş mahallede bir süre önce boş bir dükkanı tutarak burada yaşamaya başladı. Ahmad kardeşlerin yanlarına gelen tanıdıkları 4 kişi, iki kardeşin ellerini ve ayaklarını bağlayıp darp ederek para istedi.

Pakistanlı kardeşlerin bir miktar parasını alan zanlılar, daha sonra telefonla ailelerini arayarak fidye istedi. 4 gün boyunca aç bırakılan iki kardeş, zanlıların yanlarında olmadığı bir anda iş yerinin kırık camından ıslık çalarak yardım istedi. Yoldan geçen bir kişi, kardeşleri görüp polise haber verdi. İki kardeşi kurtaran polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.