Figen Yüksekdağ'ın ablası evinde ölü bulundu
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ablası 74 yaşındaki Saniye Yüksekdağ, Adana'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yüksekdağ'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Adana'nın Çukurova ilçesindeki evinde yalnız yaşayan Figen Yüksekdağ'ın ablası Saniye Yüksekdağ ölü bulundu.
Bir süredir sağlık sorunları olduğu öğrenilen 74 yaşındaki Saniye Yüksekdağ'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Eve giren ekipler, Yüksekdağ'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netleşecek olan Saniye Yüksekdağ için Ceyhan ilçesinde cenaze töreni düzenlenecek.
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