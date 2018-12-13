İstanbul'da kentsel dönüşüm denildiğinde akla gelen ilk yer Kadıköy'ün Fikirtepe mahallesi.

Hürriyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın sahibi olduğu Pana Yapı, 5 proje için Fikirtepe'de evleri yıktı ancak projeye başlamadı.

Başka yerlerde ev tutan 317 hak sahibi dairelerini beklerken, kiraları da ödenmedi. Projeden yüzbinlerce dolara ev alanlarla birlikte çadır protestosuna başlayan mağdur 272 kişi Pana Yapı'ya dava açarken, bu süreçte ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

Raci Şaşmaz'ın Pana Yapı'daki hisselerinin tamamını, geçen yıl başka birine devrettiği belirlendi. Bu kişi de, Pana Yapı prodüksiyonlarında küçük roller alan Muhit Kayaoğlu.

Mağdurlardan Engin Akgüzel'in haberdeki ifadeleri şöyle: "Şirket bizi hiç umursamıyor. Raci Şaşmaz zaten tüm varlığını çaycısına devretmiş. Dizilerde figüran olarak kullandığı çaycısı Muhit Kayaoğlu patron olmuş. Plansız başlatılan kentsel dönüşüm sürecinde herkes mağdur oldu. Bakanlık, devletin müdahale etmesiyle hak sahiplerinin emsal ve paylaşım oranlarını düşüreceğini söyledi. Yani mağduriyetimiz katlanacak. Ateş yakarak ısınacağız ama burayı terk etmeyeceğiz. Gidersek unutuluruz."