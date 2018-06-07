Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kandil'e yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı.

"Türkiye, terörle mücadelede savunma pozisyonundan taarruz pozisyonuna geçti" diyen Işık, "Türkiye'ye yönelik terör tehdidi nereden gelirse gelsin, terörü kaynağında imha etme ve terörü kendi yuvasında ortadan kaldırma stratejisi, Türkiye'nin belirlediği temel bir strateji oldu" dedi.

Işık, "Bununla ilgili kim ne derse desin, bizim için terör nereden gelirse, tehdit nereden gelirse oraya operasyon yapmak meşru haktır" diye konuştu.

ABD ile varılan Menbiç mutabakatına da değinen Işık, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'nın lider kadrosundan doğrudan talimat alan bir örgütü kendine partner olarak belirlemesi son derece yanlıştı. Bu Obama döneminde geliştirilmiş bir stratejiydi. Bunun yanlışlığını Amerika Birleşik Devletleri fark etti aslında."