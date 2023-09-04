"Filenin Sultanları"na Türk Hava Yolları’ndan davet

Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na THY bir haftalık ücretsiz tatil hediye edeceğini açıkladı. Davetin ayrıntılarını THY Basın Müşaviri Yahya Üstün açıkladı.

"Filenin Sultanları"na Türk Hava Yolları’ndan davet

Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek, 'ye ilk kez şampiyonluk sevinci yaşattı. 

Türk Hava Yolları oyuncu ve antrenörlere birer haftalık tatil hediye edeceğini açıkladı. 

Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayrağımızı gururla taşıyan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanlarına 1 haftalık tatil hediye ediyoruz. Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor; bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı. 

Filenin Sultanları'nın 60 yıllık rüyası gerçeğe dönüştü

Filenin Sultanları'nın 60 yıllık rüyası gerçeğe dönüştü

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...