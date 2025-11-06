Filipinler'i Kalmaegi vurdu: 114 ölü

Pasifik Okyanusu'nda büyüyen ve Güney Doğu Asya ülkesi Filipinler'i vuran Kalmaegi Tayfunu felakete neden oldu.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklama yaptı. Ülkede "Tino" olarak adlandırılan tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiği bildirildi.

Ölümlerin 71'inin Cebu bölgesindeki heyelan ve sellerden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, kaybolan 127 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının de sürdüğü belirtildi. Açıklamada, ülke genelinde 5 bini aşkın mahallede 1 milyon 951 binden fazla kişinin tayfundan etkilendiği ve 4 bin 933 tahliye merkezinde yerinden edilen 127 binden fazla ailenin barındığı belirtildi.

Tayfunun hafta sonuna doğru Güney Çin Denizi üzerinden Vietnam'a yönelebileceği tahmin ediliyor.

Kasım 2013'te Filipinler'i vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.