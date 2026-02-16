Filipinlilere sahte oturum izni soruşturmasında 9 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son dönemde yabancı uyruklu şüphelilere yönelik artış gösteren oturum belgesi dolandırıcılığı olaylarına ilişkin önemli bir operasyona imza atıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen şüpheliler yakalandı.

SAHTE BELGEYLE HAKSIZ KAZANÇ

Başsavcılık açıklamasında, özellikle Filipinler uyruklu kişiler üzerinden yürütülen dolandırıcılık yöntemine dikkat çekildi. Şüphelilerin, Türkiye’ye çalışma amacıyla gelen yabancı uyruklu kişilere sahte evrak düzenleyerek oturum izni alabileceklerini söyledikleri, bu süreçte ise kendilerini kamu görevlileriyle bağlantılı gibi göstererek güven sağladıkları belirtildi. Bu yöntemle çok sayıda kişiden haksız kazanç elde edildiği, eylemin ise nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Yürütülen projeli ve teknik takipli çalışmalar neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda, bugün sabah saatlerinde (16 Şubat günü saat 06.00 itibarıyla) eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, suça iştirak ettikleri tespit edilen 2’si Türk vatandaşı, 7’si Filipinler uyruklu olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DELİLE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.