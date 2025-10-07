Filistin bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gazze'ye destek vermek amacıyla Filistin bayrağı Galata Kulesi’ne yansıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 'de yaşanan saldırı, işgal ve soykırıma dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi’ne Bayrağı yansıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlik, İstanbullular ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Vatandaşlar ve turistler, Galata Kulesi önünde fotoğraf çekildi.

