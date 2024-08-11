Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara’ya geliyor

Ankara, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı ağırlamaya hazırlanıyor. 14 Ağustos’ta Türkiye’ye gelecek Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Filistin Devlet Başkanı, 15 Ağustos Perşembe günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na hitap edecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara’ya geliyor

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Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 14-15 Ağustos tarihlerinde Ankara’da olacak.

Abbas, Ankara ziyaretinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

Ardından iki lider başbaşa görüşecek.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgedeki insani dram, yerlerinden edilmiş Filistinlilere insani yardım ulaştırılması gibi konu başlıklarının yanısıra, acil ateşkes talebiyle yürütülen müzakerelerin ele alınması bekleniyor.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Abbas’ın birlikte bir basın açıklaması yapması da planlanıyor.

Abbas,Ankara ziyaretinin ikinci gününde ise Büyük Millet Meclisi'nde olacak.

Mahmud Abbas, Filistin için olağanüstü toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde genel kurula hitap edecek.

Toplantıyı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul Salonu’nda, Abbas’ın konuşmasını dinleyecek.

Toplantıya, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye’de tedavi görenler de davet edilecek.

Ayrıca Meclis’te, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin Türkiye’deki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açılacak.

Sergide, Filistin’le ilgili Osmanlı arşivlerindeki belgeler ve Meclis’in Filistin’e ilişkin deklarasyonları da yer alacak.

Mahmud Abbas İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’ne davet edilmesinin ardından Ankara’ya davet edilmiş, ziyareti Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin suikast sonucu öldürüldüğü 31 Temmuz tarihinde netleşmişti.

Abbas son olarak 5 Mart tarihinde Ankara’ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

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