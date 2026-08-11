Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de
11.08.2026 14:23
Son Güncelleme: 11.08.2026 18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı ile görüşecek.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Ebu Ceyş tarafından karşılandı.
Abbas'ın, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanırken, yapılacak görüşmelerde Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.
Ziyarette Abbas'a, Yürütme Komitesi Üyesi Ziyad Ebu Amr, Fetih Merkez Komitesi Üyesi ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Macid Ferec, Diplomatik İşler Danışmanı Mecdi Halidi ve Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş'ın da aralarında bulunduğu üst düzey heyet eşlik ediyor.