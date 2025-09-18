Filistin lideri Abbas Ankara'da: Erdoğan'la bir araya geldi

İsrail'in Gazze kentine yönelik işgal harekatı genişlerken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'yi ziyaret etti.

Abbas, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. İki lider Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmenin ardından Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas onuruna akşam yemeği verdi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.



GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?



Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.



Erdoğan görüşmede İsrail’in Gazze’deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail’in sadece Filistin’i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar’a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.



Erdoğan, İsrail’i eleştiren lider ve kanaat önderi sayısının arttığını, İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması için gayretlerin sürdüğünü, Türkiye’nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu, İsrail’in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olacağını ifade etti.



Erdoğan, İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla bir ve beraber olması gerektiğini, Filistin’de tam anlamıyla siyasi birliğin tesis edilmesinin de bu çabaları güçlendireceğini, Türkiye’nin bu gayretlere de destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.