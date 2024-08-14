Filistin Lideri Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor

Filistin Lideri Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor. Abbas'ın Türkiye'deki ilk durağı Beştepe ziyareti olacak. Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak.

Filistin Lideri Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı ’ın davetiyle Ankara’da olacak. 

Filistin Lideri, Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.

Abbas, yarın ise Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap edecek. 'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak. Erdoğan da bu konuşmayı Genel Kurul Salonu'nda takip edecek.

Moskova'da gündem Ortadoğu: Putin, Abbas'la görüştü

Moskova'da gündem Ortadoğu: Putin, Abbas'la görüştü

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Abbas dün de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Putin de bölgede kalıcı barışın sağlanmasındaki tek yolun, Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması ve Devleti'nin kurulması olduğunu duyurmuştu.

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