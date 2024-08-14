Filistin Lideri Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’da olacak.

Filistin Lideri, Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.

Abbas, yarın ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap edecek. İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak. Erdoğan da bu konuşmayı Genel Kurul Salonu'nda takip edecek.