Filistin'de öldürülen gazeteciler anısına "GaZZete"

Adından önce ölüm tarihi yazılan bebekleri Filistinli gazeteciler gözler önüne serdi. Bugüne kadar öldürülen gazeteci sayısı 97'ye ulaştı. Savaş bölgelerinde çalışan gazeteciler uluslararası sözleşmelere göre korunur dokunulmazdır.



İsrail, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmesinin yanı sıra basın özgürlüklerini de hiçe saymaktadır. Gazeteci öldürerek hakikatları gizleyemezsiniz. İşte bu yüzden tek sayı çıkardığımız GaZZete'mizi öldürülmesine rağmen direnmeye devam eden gazetecilere adıyoruz." diye konuştu.



"2. DÜNYA SAVAŞI'NDA DAHA AZ GAZETECİ ÖLDÜ"



Hayrunisa Çiçek'in ardından konuşan Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafi ise “Bugün burada sesimizi duyurmak için bizimle olan herkese teşekkür ederim. Gazze'de var olan şey bir savaş değil bir katliam, bir soykırım. Bu soykırımı gösterecek gazeteciler İsrail için her zaman hedef olmuştur.

Bu kadar kısa sürede 97 gazetecinin öldürülmesinin ne kadar vahim bir şey olduğunu anlatmak için şu örnekleri verebilirim, 2. Dünya Savaşı 6 yıl sürmüştür ve 69 gazeteci öldürülmüştür. Vietnam Savaşı 20 yıl sürmüştür ve bu sürede 63 gazeteci hayatını kaybetmiştir. ABD Dışişleri Bakanı 'Bu gazetecilerin bilerek öldürüldüğüne dair bir kanıt yoktur' diyor. Gazeteci arkadaşlarımızdan destek istiyoruz." dedi.



Basın açıklamasının ardından gazeteyi dağıtan ve destek fotoğrafı veren grup sessizce meydandan ayrıldı.