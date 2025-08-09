Filistin'e Destek Platformu'ndan "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü
İsrail, Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü saldırılarını işgal planıyla devam ettirmek istiyor. Çocuk, kadın ve yaşlı on binlerce kişiyi hayattan koparan bu saldırılar ve katliam; İstanbul'da bu akşam Filistin'e Destek Platformu'nun düzenlediği Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne yürüyüşle protesto edilecek.
İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı ayırmaksızın on binlerce kişiyi katlettiği Gazze'de devam eden soykırımı İstanbul'da protesto edilecek.
Filistin'e Destek Platformu'nun düzenlediği "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşüne, geçen yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanından katılım olması bekleniyor.
Gelişmiş ülkelerin sessiz kaldığı, gözlerini kapadığı katliamda 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bini geçse de Gazze'de kalanlar her gün ölümle yüzleşiyor.
Ne yiyecek var ne de su. Çocuklar sadece hastalıktan değil açlıktan da hayatını kaybediyor. Altyapı ve su olmadığı için salgın hastalıklar, harabeye dönen şehrin her yanında kol geziyor.
İşte bu nedenle "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla düzenlenecek yürüyüşte, İstanbul'dan tüm dünyaya güçlü bir ses verilmesi amaçlanıyor.
15 sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği yürüyüş, Beyazıt Meydanı'nda akşam namazından sonra başlayacak, Ayasofya Camii'nde son bulacak.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yürüyüşün önemine dikkat çekerek, "9 Ağustos Cumartesi akşamı, akşam namazından sonra Beyazıt Camisi'nden çıkıp Beyazıt Meydanı'nda toplanmayı, daha sonra buradan Ayasofya'ya elimizde fenerlerle yürümeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Bu güçlü görüntüyü dünyaya verebilmek için bekliyoruz. Bu tür toplanmaların, görüntülerin çoğalmasına ihtiyaç var." diye konuştu.
Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney de "Gazze'deki insanlık dramına biz Türkiye'den, İstanbul'dan payitahttan bir mesaj göndermek istiyoruz. Gazze'deki umudun tükenmediği bir yerde biz yeniden o umudu bir kurtuluş meşalesine dönüştürmek istiyoruz." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bilal Erdoğan
- Filistin-İsrail
- Gazze