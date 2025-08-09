Filistin'e Destek Platformu'ndan "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü

İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı ayırmaksızın on binlerce kişiyi katlettiği Gazze'de devam eden soykırımı İstanbul'da protesto edilecek.



Filistin'e Destek Platformu'nun düzenlediği "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşüne, geçen yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanından katılım olması bekleniyor.

Gelişmiş ülkelerin sessiz kaldığı, gözlerini kapadığı katliamda 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bini geçse de Gazze'de kalanlar her gün ölümle yüzleşiyor.