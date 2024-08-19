Filistinli iş insanlarına silahlı saldırıda 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hasaplarından yaptığı açıklamada, olay yerinin güvenlik kameralarının detaylı incelendiğini saldırıyı gerçekleştiren şahısların 3'ünün yurt dışına çıktığı, diğer şahısların yakalanma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Şahıslara yardım eden 4 kişi yakalananarak gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:



"18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kâğıthane’de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır.



Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir.



Hastaneye kaldırılan F.M.’nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.’nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir.



Yürütülen saha çalışmalarında olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelemiş, bir şüpheli şahsın, araç içerisinde bulunan mağdur şahıslara yönelik silahla ateş açtığı belirlenmiş, olay yerinde kullanılan suç unsuru silah ile 8 adet boş kovan ele geçirilmiştir.



Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı, kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir araca binerek uzaklaştığı belirlenmiş, şahısların izini kaybettirmek için 3 farklı araç kullandıkları anlaşılmıştır. Şüpheli 2 araç bulunmuş, araçlara yönelik yapılan incelemelerde kiralık olduğu belirlenmiş, yapılan aramalarda ise bir araç içerisinden 1 adet silah ele geçirilmiştir.



Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.



Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48’de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmiştir. Diğer şüpheli şahısların aranmalarına devam edilmektedir.



Yapılan arşiv araştırmalarında L.E.E. isimli şahsın olayın failleri olduğu belirlenen şahısların ulaşımını sağlayan şahıs olduğu, kendisine yönelik 6 Haziran 2023 tarihinde Şişli ilçesinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirlenmiş, olay yerinde yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği tespit edilmiştir.



Devam eden çalışmalarda şüpheli şahıslarla beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda 2 silah ele geçirilmiştir.



Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir."