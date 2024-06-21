Film gibi olay: Husumetlileri önünü kesince müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Antalya'da taksi ile yolculuk yapan kişinin önü, husumetlileri tarafından kesildi. Olay anında ne yapacağını bilmeyen yolcu, taksi şoförünün araçtan inmesiyle taksiyi kaçırdı.

Film gibi olay: Husumetlileri önünü kesince müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Duraktan müşteri alan Erman isimli taksi şoförünün önü, plakası öğrenilemeyen beyaz renkli bir minibüs tarafından kesildi.

Minibüsteki 4 kişi, taksideki yolcuyu indirmeye çalıştı. Olayın ardından taksiden inen şoför, müşterisini indirmek isteyen kişilere müdahale etmek istedi.

Taksideki ismi öğrenilemeyen yolcuyu indiremeyen 4 kişi, bu kez taksiye vurmaya başladı.

Film gibi olay: Husumetlileri önünü kesince müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı - 1

şoförü aracına zarar veren ve yolcusunu indirmeye çalışan kişilere engel olmaya çalışırken, taksinin hareket ettiğini gördü.

Takside bulunan yolcu, çalışır durumdaki taksinin şoför koltuğuna geçerek olay yerinden uzaklaştı.

Taksi sürücüsü ise taksisinin arkasından koştu.

TAKSİYİ POLİS MERKEZİNE BIRAKTI

4 kişi ile taksideki yolcu arasında husumet olduğu öğrenildi. Diğer yandan taksiyi kaçıran yolcunun en yakın polis merkezine giderek taksiyi teslim ettiği, taksi şoförünün ise taksisini polis merkezinden teslim aldığı öğrenildi.

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