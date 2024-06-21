Film gibi olay: Husumetlileri önünü kesince müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Taksideki ismi öğrenilemeyen yolcuyu indiremeyen 4 kişi, bu kez taksiye vurmaya başladı.

Duraktan müşteri alan Erman isimli taksi şoförünün önü, plakası öğrenilemeyen beyaz renkli bir minibüs tarafından kesildi.

Taksi şoförü aracına zarar veren ve yolcusunu indirmeye çalışan kişilere engel olmaya çalışırken, taksinin hareket ettiğini gördü.

Takside bulunan yolcu, çalışır durumdaki taksinin şoför koltuğuna geçerek olay yerinden uzaklaştı.

Taksi sürücüsü ise taksisinin arkasından koştu.

TAKSİYİ POLİS MERKEZİNE BIRAKTI

4 kişi ile taksideki yolcu arasında husumet olduğu öğrenildi. Diğer yandan taksiyi kaçıran yolcunun en yakın polis merkezine giderek taksiyi teslim ettiği, taksi şoförünün ise taksisini polis merkezinden teslim aldığı öğrenildi.