Film gibi tutuklu takası

Rusya'da tutuklu eski ABD piyadesi ile Rus pilot Ankara'da takas edildi.

Takas işlemi için Rus ve Amerikan istihbaratına ait uçaklar bugün büyük bir gizlilik içinde Ankara'ya indi.

Uçaklarda, 2010 yılından bu yana ABD'de cezaevinde yatan Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile 2019'dan bu yana Rusya'da tutuklu bulunan eski Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed vardı.



Eski Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed

Her iki ismin takası havaalanının gözlerden uzak bir bölümünde gerçekleştirildi.



Konstantin Yaroşenko 2011 yılında Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.



Trevor Reed ise 2019 yılında Moskova'da polise saldırdığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası almıştı.