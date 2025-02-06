Film platosu değil, karlar altındaki Sakarya

Sakarya'da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışının ardından oluşan ve kendine hayran bırakan manzara, havadan görüntülendi.

Film platosu değil, karlar altındaki Sakarya

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında 'da etkili oldu.

Film platosu değil, karlar altındaki Sakarya - 1

Yağış ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Üniversitesi Kampüsü ve Kırcaali Yaylası mevkiinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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