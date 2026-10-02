Filozof İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı olan İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.



IOANNA KUÇURADİ KİMDİR?



Kuçuradi 4 Ekim 1936'da, İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesini, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1965'te doktora derecesini aldı. 1965+1968 arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yaptı. 1970'te Doçent, 1978'de de Profesör oldu.

1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu ve 2003 yılında emekli oluncaya dek Bölümün Başkanlığını yaptı. 1997'den beri aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürü ve bu Merkezin bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsünün sahibi.