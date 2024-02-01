"Diyarbakırlı Ramazan Hoca"nın katil zanlısı yakalandı

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te kendisine ait cay ocağında bıçaklanarak öldürüldü.
Pişkin'i öldüren şüpheli E.B. (24) yakalandı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Yerlikaya, açıklamasında "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." dedi.
9 SUÇ KAYDI VAR
Şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi.
"RAMAZAN HOCA" TOPRAĞA VERİLDİ
Ramazan Pişkin'in cenazesi memleketi Diyarbakır’a gönderildi. Ulu Cami'de kılınan namazın ardından çifthavuz mezarlığında toprağa verildi. Kent merkezinde toplanan kalabalık cinayete tepki gösterdi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI
Ramazan Pişkin kısa süre önce Diyarbakır'dan İstanbul'a taşınmıştı. Bir çay ocağı işletmeye başlayan Pişkin iş yerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişi Pişkin'i göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Ardından kayıplara karıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Pişkin hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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