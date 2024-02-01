"Diyarbakırlı Ramazan Hoca"nın katil zanlısı yakalandı

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI



Ramazan Pişkin kısa süre önce Diyarbakır'dan İstanbul'a taşınmıştı. Bir çay ocağı işletmeye başlayan Pişkin iş yerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişi Pişkin'i göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Ardından kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Pişkin hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.