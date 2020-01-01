Filtre takılmadığı gerekçesiyle mühürlenen termik santral sayısı 6'a yükseldi

Yurt genelinde 6 termik santral filtre takılmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Bakanlık, termik santrallerin bacasına filtre takılması için 1 Ocak 2020'ye kadar süre tanımıştı. Gece yarısı itibariyle denetimler başladı.

Manisa, Zonguldak, Sivas ve Kahramanraş ile Kütahya'nın iki ilçesindeki termik santrallere filtre takılmadığı belirlendi.

Altı santralin baca gazı arıtma tesisi olmadığı için faaliyetleri durduruldu.

Kömür kazanları mühürlenerek kapatıldı. Santrallerin çevre izin belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.