Filtre takılmadığı gerekçesiyle mühürlenen termik santral sayısı 6'a yükseldi

Manisa'da bulunan Soma Termik Santrali ve  beraberinde Zonguldak, Sivas, Kahramanmaraş ile Kütahya'nın iki ilçesinde bulunan 6 termik santral verilen 1 aylık süreye rağmen bacalarına filtre takmadığı gerekçesiyle gece yarısı mühürlendi.

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Yurt genelinde 6 termik santral filtre takılmadığı gerekçesiyle mühürlendi. 

Bakanlık, termik santrallerin bacasına filtre takılması için 1 Ocak 2020'ye kadar süre tanımıştı. Gece yarısı itibariyle denetimler başladı. 

Manisa, Zonguldak, Sivas ve Kahramanraş ile Kütahya'nın iki ilçesindeki termik santrallere filtre takılmadığı belirlendi.

Altı santralin baca gazı arıtma tesisi olmadığı için faaliyetleri durduruldu.

Kömür kazanları mühürlenerek kapatıldı. Santrallerin çevre izin belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.

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