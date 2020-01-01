Filtre takılmadığı gerekçesiyle mühürlenen termik santral sayısı 6'ya yükseldi

Yurt genelinde 6 termik santral filtre takılmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Bakanlık, termik santrallerin bacasına filtre takılması için 1 Ocak 2020'ye kadar süre tanımıştı. Gece yarısı itibariyle denetimler başladı.

Manisa, Zonguldak, Sivas ve Kahramanraş ile Kütahya'nın iki ilçesindeki termik santrallere filtre takılmadığı belirlendi.

Altı santralin baca gazı arıtma tesisi olmadığı için faaliyetleri durduruldu.

Kömür kazanları mühürlenerek kapatıldı. Santrallerin çevre izin belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edileceğini duyurdu.



Bakan Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.



Kurum, incelenen 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını bildirdi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı, "Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır" dedi.



ELEKTRİK TALEBİ ETKİLENECEK Mİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de santrallere uygulanan yaptırıma ilişkin açıklamalarda bulundu. Fatih Dönmez, santrallerin kapatılması nedeniyle enerji arzında bir sorun yaşanmayacağını aktardı.

NTV'den Özden Erkuş'un sorularını da yanıtlayan Bakan Dönmez, santral başına çevreye uyum yatırımı maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar tuttuğunu söyledi. Dönmez ayrıca üretimi durdurulan santrallerde çalışan işçilerin mağdur olmamaları için de işverenlerle görüştüklerini belirtti.