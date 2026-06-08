Filyos Çayı'na düşen CHP yöneticisi için arama başlatıldı
08.06.2026 02:13
Anadolu Ajansı
Karabük-Zonguldak karayolunda mola verdiği sırada ayağı kayan ve Filyos Çayı'na düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için arama çalışması başlatıldı.
CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı 72 yaşındaki Mustafa Erten aracıyla Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyrettiği sırada Karabük-Zonguldak kara yolunun Pirinçlik-Çakırlar mahalleri mevkisinde mola verdi.
Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı. Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, Erten'in bulunması için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.