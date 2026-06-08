Filyos Çayı'na düşen CHP yöneticisinin cansız bedeni bulundu
08.06.2026 02:13
Son Güncelleme: 08.06.2026 10:14
Akıntıya kapılan Mustafa Erten, suya düştüğü yerden yaklaşık bin 700 metre ileride bulundu.
Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı.
Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'den acı haber geldi.
Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) de içinde bulunduğu otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarında mola verdi.
SUYA DÜŞEREK AKINTIYA KAPILDI
Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı.
Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile Zonguldak'tan jandarma ve polis sualtı arama kurtarma timleri sevk edildi.
Mustafa Erten için arama çalışması başlatılmıştı.
AFAD koordinesinde gece boyunca 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 dron ile yürütülen çalışmalar sonucu Erten'in cansız bedeni, suya düştüğü yerden yaklaşık bin 700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu.
Bota alınarak kıyıya getirilen Erten’in cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Bu arada, ekiplerin arama kurtarma çalışması havadan görüntülendi. Öte yandan, bölgeye gelen Karabük Valisi Oktay Çağatay, Erten’in yakınlarına taziyelerini iletti.