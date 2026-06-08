Filyos Çayı'na düşen CHP yöneticisinin cansız bedeni bulundu

Karabük 'te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'den acı haber geldi.

Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) de içinde bulunduğu otomobil , Karabük-Zonguldak kara yolunun merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarında mola verdi.

SUYA DÜŞEREK AKINTIYA KAPILDI

Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı.

Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık , jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile Zonguldak'tan jandarma ve polis sualtı arama kurtarma timleri sevk edildi.