Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Manisa'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanağın ardından ise fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Alaşehir'e bağlı Tepeköy Mahallesi mevkiinde saat 01.30 sıralarında sağanağın ardından kısa süreli dolu yağışı yaşandı.

Fındık büyüklüğündeki dolu evlerin çatılar, park halindeki araçların üzerleri ve yollarda birikti.

Dolu yağışı nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

