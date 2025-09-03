Fındık çuvalına uyuşturucu gizlemişler

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, 1 Eylül'de Söğütlü ilçesinde ikamet eden S.A.'nın evin ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 500 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi buldu.

Erenler ilçesinde 2 Eylül'de gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında ise sürücü A.G.'nin üzerinde 10 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

ÇUVALDA DA ARAMA YAPILDI

Aynı gün Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen Ö.G.'nin taşıdığı çuvalda arama yapıldı.

Aramada, 38 kutu içinde satışa hazır 2 bin 126 sentetik hap bulundu. Zanlı Ö.G.'nin sorgusunda E.A.'nın ismini vermesi üzerine bu kişinin ev ve eklentilerinde de arama gerçekleştirildi. Burada ise 8 kutuda 448 aynı sentetik haptan ve 305 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonların ardından gözaltına alınan şüphelilerden S.A. ve A.G., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ö.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ekiplerin, firari şüpheli E.A.'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.