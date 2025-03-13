Fındık fabrikasında işçi ölümü

Çağlayan Mahallesi Balsu Caddesi'ndeki fındık fabrikasının çatısında çalışan Hakan Şişman, bir anlık dikkatsizlik sonucu, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.



Fabrikadaki işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şişman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şişman'ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.



Hakan Şişman’ın fabrikanın inşaatını üstlenen firmaya bağlı taşeron firma personeli olduğu öğrenildi.



Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.