Fındık hasadı bitti: Sıra kırma ve kavurma işinde

Karadeniz'in en önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındıkta, hasat ve kurutma süreci sona erdi.

Fındık hasadı bitti: Sıra kırma ve kavurma işinde

Bölgesi'nde ağustos başında başlayn hasadı bir ayda tamamlandı.

Kurutma işleminin ardından üreticiler, geleneksel yöntemlerin aksine artık fındıklarını evde işlemiyor. Üreticiler, kırma ve kavurma işlemleri için bölgedeki özel işletmelere yöneliyor.

Üreticilerin bir kısmı kuruttukları fındıkları doğrudan tüccara satarken, bir kısmı ise uzun kış aylarında tüketecekleri fındıkları işlenmiş halde almayı tercih ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...