Fındık hasadı bitti: Sıra kırma ve kavurma işinde

Karadeniz Bölgesi'nde ağustos başında başlayn fındık hasadı bir ayda tamamlandı.

Kurutma işleminin ardından üreticiler, geleneksel yöntemlerin aksine artık fındıklarını evde işlemiyor. Üreticiler, kırma ve kavurma işlemleri için bölgedeki özel işletmelere yöneliyor.

Üreticilerin bir kısmı kuruttukları fındıkları doğrudan tüccara satarken, bir kısmı ise uzun kış aylarında tüketecekleri fındıkları işlenmiş halde almayı tercih ediyor.