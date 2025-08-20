Fındık hasadında acı olay: Arının soktuğu kadın öldü

Giresun'da bir kadın arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çanakçı ilçesine bağlı Akköy'de meydana geldi.

Fındık hasadı için İstanbul'dan Giresun'a gelen Nurcay Özcan'ı, bahçede fındık topladığı sırada arı soktu.

Fenalaşan Özcan, yakınları tarafından Çanakçı Sağlık Ocağı'na götürdü.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nurcay Özcan, yaşamını yitirdi.

Özcan'ın, bugün İstanbul Levent'te Emniyet Evler Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.