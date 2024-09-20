Fındık işçileri dönüş yolunda kaza yaptı: 14 yaralı

Sivas’ta fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Fındık işçileri dönüş yolunda kaza yaptı: 14 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi üç yol kavşağında meydana geldi.

Ordu’dan Diyarbakır’a giden fındık işçilerini taşıyan 21 TJ 349 plakalı Ford marka minibüs, sürücüsü T.A.’nın hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araç içerisinde bulunan 14 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkşeker fabrikalarına 1350 geçici işçi alınacak (Türkşeker işçi alımı başvuru tarihleri)

Türkşeker fabrikalarına 1350 geçici işçi alınacak (Türkşeker işçi alımı başvuru tarihleri)

Şanlıurfa'da otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı: 4 yaralı

Çocuğuna rapor vermedi diye doktoru dövdü

Çocuğuna rapor vermedi diye doktoru dövdü

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Otomobil su tankına çarptı: 1 yaralı

Otomobil su tankına çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'da ev yangını: 1 ölü

Tekirdağ'da ev yangını: 1 ölü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...