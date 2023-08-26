Fındık işçilerini taşıyan minibüsler çarpıştı: 15 yaralı

​Kaza, saat 07.00 sıralarında Gürgentepe ilçesi Gürgentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Cumhur İnanlı yönetimindeki minibüs, tali yoldan ana yola çıktığı sırada arıza yapıp, durdu. Yol ortasında duran minibüse, yine fındık işçilerini taşıyan minibüs yandan çarptı. Kazada iki minibüsteki 15 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.