Fındık patozu tünelde devrildi
Ordu'da Yeni Çevre Yolu Boztepe Tüneli’nde bir patoz devrildi. Sürücüsü yaralandı.
Giresun’dan Samsun’un Terme ilçesine dönmekte olan Samet Ö. idaresindeki traktör ve bağlı patoz, tünel içinde kaza yaparak yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların sonunda traktör ve patoz yoldan kaldırılarak trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Samsun Terme
- Ordu