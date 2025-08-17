Fındık toplarken uçurumdan yuvarlandı: Anne öldü, oğlu yaralandı

Giresun'da bahçede fındık toplarken dengesini kaybeden kadın uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti. Oğlu ise yaralandı.

’un Espiye ilçesine bağlı Çepni köyünde toplayan Kadife Bekçi (80) dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Annesini kurtarmak isteyen Nizamettin Bekçi de aynı yerden yuvarlandı. Olay sonrası Kadife Bekçi hayatını kaybederken, Nizamettin Bekçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

