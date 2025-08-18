Fındık toplarken yorgun mermi isabet etti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesiyle fındık toplayan 15 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti.
Fotoğraf: Arşiv
Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede fındık toplayan 15 yaşındaki Onur H.'nin sırtına yorgun mermi isabet etti.
Yakınları, Onur H.’yi Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
