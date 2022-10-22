Finlandiya heyeti Ankara'ya geliyor

Finlandiya Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet ülkedeki terör örgütü mensuplarının iadesi ile ilgili görüşmek için Türkiye'ye geliyor.

Finlandiya heyeti Ankara'ya geliyor

heyetinin ülkedeki terör örgütü mensuplarının iadesi ile ilgili görüşmek için Ankara'ya geleceği açıklandı.

ile 'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ülkelerinde bulunan PKK ve Fetö üyelerinin ’ye iadesini taahhüt etmişti.

Finlandiya heyeti Ankara'ya geliyor - 1 Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan mutabakat çerçevesinde ilk toplantı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılmıştı. 

Madrid’de imzalanan üçlü muhtıranın yol haritasının belirlenmesi için Finlandiya Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet 25 Ekim’ de Ankara’ ya gelecek.

Adalet Bakanlığında gerçekleşecek görüşmelerde Türkiye’ nin iade talebinin bir kez daha tekrarlanacağı ve teröristlerin eylemlerine ilişkin delil sunulacağı bildirildi.

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