Finlandiya heyeti Ankara'ya geliyor

Finlandiya heyetinin ülkedeki terör örgütü mensuplarının iadesi ile ilgili görüşmek için Ankara'ya geleceği açıklandı.



İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ülkelerinde bulunan PKK ve Fetö üyelerinin Türkiye’ye iadesini taahhüt etmişti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan mutabakat çerçevesinde ilk toplantı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılmıştı.

Madrid’de imzalanan üçlü muhtıranın yol haritasının belirlenmesi için Finlandiya Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet 25 Ekim’ de Ankara’ ya gelecek.



Adalet Bakanlığında gerçekleşecek görüşmelerde Türkiye’ nin iade talebinin bir kez daha tekrarlanacağı ve teröristlerin eylemlerine ilişkin delil sunulacağı bildirildi.