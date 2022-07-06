Finlandiya ve İsveç'e teröristler için resmi yazı

SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderileceğini açıkladı.

Haberler - NTV Haber 06.07.2022 - 12:14 | Son Güncelleme : 06.07.2022 - 13:21

Finlandiya ve İsveç'e teröristler için resmi yazı

İlişkili Haberler

İsveç Başbakanı'ndan 'mutabakat' açıklaması: Yüzde yüz arkasındayız

İsveç Başbakanı'ndan 'mutabakat' açıklaması: Yüzde yüz arkasındayız

SON DAKİKA HABERİ: NATO Liderler Zirvesi sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakata ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: NATO Liderler Zirvesi sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakata ilişkin açıklama

Son dakika haberi! 

Finlandiya ve İsveç'e teröristlerin iadesi için resmi yazı gönderecek. Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan yazı, iki ülkeye iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Haberglobal'e konuşan Bozdağ, iki ülkenin bugüne kadar teröristlerin iadesi için yaptığı taleplerin geri çevrildiğini söyledi. 

Son NATO zirvesinde imzalanan mutabakat çerçevesinde izleme komitesi de oluşturulduğunu hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"FETÖ, PYD, YPG terör rögütü olarak değerlendirildi. Destek verilmeyeceği kayıt altına alındı. Bunun üzerine daha önceden yaptığımız taleplerden reddelenler var, onları yeniden hazırlayarak taleplerimizi tekrar yeniledik.

Henüz bize cevap verilmeyenler var, onlarla ilgili cevaplarını bekletiğimizi talebimizi hatırlatan bir talepnameyi gönderme kararı aldık. Sonrasında bakanlık olarak bu taleplerimizi İsveç ve Finlandiya'ya gönderilmek üzere Dışişlşerl Bakanlığımıza gönderdik."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...