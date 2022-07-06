Finlandiya ve İsveç'e teröristler için resmi yazı

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Türkiye Finlandiya ve İsveç'e teröristlerin iadesi için resmi yazı gönderecek. Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan yazı, iki ülkeye iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Haberglobal'e konuşan Bozdağ, iki ülkenin bugüne kadar teröristlerin iadesi için yaptığı taleplerin geri çevrildiğini söyledi.

Son NATO zirvesinde imzalanan mutabakat çerçevesinde izleme komitesi de oluşturulduğunu hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:



"FETÖ, PYD, YPG terör rögütü olarak değerlendirildi. Destek verilmeyeceği kayıt altına alındı. Bunun üzerine daha önceden yaptığımız taleplerden reddelenler var, onları yeniden hazırlayarak taleplerimizi tekrar yeniledik.

Henüz bize cevap verilmeyenler var, onlarla ilgili cevaplarını bekletiğimizi talebimizi hatırlatan bir talepnameyi gönderme kararı aldık. Sonrasında bakanlık olarak bu taleplerimizi İsveç ve Finlandiya'ya gönderilmek üzere Dışişlşerl Bakanlığımıza gönderdik."

