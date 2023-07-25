Kedilerde görülen FİP hastalığı Türkiye'de yayılıyor (FİP hastalığı nedir, insana bulaşır mı?)

NTV- Erce Tiren

Güney Kıbrıs'ta son 7 ayda 300 bin kedinin yaşamını yitirmesine neden olan FİP hastalığı, Türkiye'de de yayılıyor. Uzmanlara göre ise hastalığın yayılımını en çok çevresel faktörler etkiliyor.

Kedilerin vücutlarındaki koronavirüs, mutasyona uğrayarak FİP'e evriliyor. Bu durum büyük oranda kedilerin yaşamını kaybetmesine yol açıyor.

BELİRTİLERİ NELER?

FİP hastalığı; kedilerde ateş, karında su toplaması, arka ayakların tutmaması, iştah kaybı, su içmeme gibi bazı semptomlarla kendini belli ediyor.

İNSANA BULAŞIR MI?

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan bulaş oranını azaltmak için hayvanların beraber tutulmaması gerektiğini dile getirerek FİP'in yaygın olarak bulunduğunu öldürücü bağışıklıkla ilgili bir hastalık olduğunun altını çizdi.

Arslan, "Ülkemizde hayvanların bir arada sıu içip yemek yediği noktalar, bulaşmanın en yoğun olarak görülüğü yerler." dedi.

Kediden FİP'e neden olan koronavirüs etkenlerinin insanlara bulaşmadığını belirten Arslan, "KIedinin yer değiştirmesi, farklı ortamlara farklı hayvanlarla bir araya gelmesi gibi nedenlerden dolayı koronaviürs etkenleri mutasyona uğruyor ve hastalığa dönüşüyor." diye konuştu.



Arslan, kedilerin düzenli olarak veterinere götürülmesi gerektiğini ifade ederken ev ve sokak hayvanları için mama ve su kabının farklı yerlere konulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.