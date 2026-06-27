Firari 2 FETÖ üyesi Yunanistan sınırında yakalandı
27.06.2026 10:27
Edirne'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ hükümlüsü, sınırda yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, sınırda Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gemici köyü yakınlarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışanlara yönelik çalışma başlattı.
Jandarma, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. (53) ile aynı suçtan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.U'yu (43) yakaladı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.