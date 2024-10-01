Firari cinayet şüphelisi sınırda kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde "Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan S.A., tutuklandı. Şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirtildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan S.A.'yı yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken sınır hattında yakalayıp gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen S.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı
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