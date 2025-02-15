Firari cinayet zanlısının yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da arkadaşını öldüren firari zanlının yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Firari cinayet zanlısının yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı

27 Kasım 2024 günü, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki bir evde, 40 yaşındaki Murat Akbaş, jandarma ekipleri tarafından vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Olayın aydınlatılması için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı.

Çalışmalar sonucu cinayeti işleyenin Akbaş'ın arkadaşı Muhammet Can Türkcan (29) olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Yenimahalle'de olduğu belirlenen Türkcan, tarafından yakalanmasının ardından jandarma ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.

Cinayet zanlısının yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


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