Firari cinsel istismar hükümlüsü ormanda yakalandı
Bolu'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı ormanda yakalandı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
İstihbari çalışmalar sonucunda ekipler, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'nin ormanlık alanda saklandığını belirledi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yakalanan E.S, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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