Firari FETÖ hükümlüsü Aksaray'da yakalandı
FETÖ üyesi olduğu için hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D., Aksaray'da yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Jandarma ekipleri, firari hükümlü Z.D'nin kent merkezindeki bir adreste bulunduğu ihbarını aldı.
Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Z.D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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