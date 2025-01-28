Firari FETÖ hükümlüsü Aksaray'da yakalandı

FETÖ üyesi olduğu için hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D., Aksaray'da yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Firari FETÖ hükümlüsü Aksaray'da yakalandı

Jandarma ekipleri, firari hükümlü Z.D'nin kent merkezindeki bir adreste bulunduğu ihbarını aldı.

Ekipler, üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Z.D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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