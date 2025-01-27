Firari FETÖ hükümlüsü Erzurum'da yakalandı

Erzurum'da hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü Erzurum'da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütüne üye şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Yakutiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yangın felaketi sırasında Grand Kartal Otel’in içinden yeni video

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...