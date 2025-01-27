Firari FETÖ hükümlüsü Erzurum'da yakalandı
Erzurum'da hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca, FETÖ silahlı terör örgütüne üye şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Yakutiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Firari FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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