Firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski astsubay Kırşehir'de yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç edilmiş astsubay D.Z., kent merkezinde yakalandı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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