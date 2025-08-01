Firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski astsubay Kırşehir'de yakalandı.
Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski astsubay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç edilmiş astsubay D.Z., kent merkezinde yakalandı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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