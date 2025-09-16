Firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Bu kapsamda hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.İ. (36) saklandığı adreste yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.