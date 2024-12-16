Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, üyeliğinden aranan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgüt üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü Yusuf Lerik'in merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, Lerik'i yolda yürüdüğü sırada yakaladı.

Yusuf Lerik, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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