Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Kayseri'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında "'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis A.G. (41) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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