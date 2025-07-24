Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Bu kapsamda, hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis A.G. (41) saklandığı adreste yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.