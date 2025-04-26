Firari FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.Ö.A.'nın Nurdağı'ndaki bir adreste saklandığını tespit etti.
Operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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