Firari FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,  üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.Ö.A.'nın Nurdağı'ndaki bir adreste saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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