Firari FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.Ö.A.'nın Nurdağı'ndaki bir adreste saklandığını tespit etti.



Operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.