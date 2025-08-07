Firari FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Gaziantep'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince firari FETÖ hükümlülerini yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

