Firari FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Gaziantep'te yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince firari FETÖ hükümlülerini yakalamak için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
